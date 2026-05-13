In occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma questa sera allo Stadio Olimpico, ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma Capitale, ha predisposto un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti dei tifosi e limitare i disagi alla viabilità nell’area del Foro Italico. La principale novità riguarda la rete metropolitana: le linee metro A, B e C prolungheranno il servizio di due ore rispetto all’orario ordinario. Le ultime corse dai capolinea partiranno infatti all’1.30 anziché alle 23.30. Una misura pensata per il deflusso degli spettatori al termine dell’incontro.

A supporto del prolungamento della rete metro, resteranno aperti fino alle ore 2.15 anche i parcheggi di scambio situati lungo le linee metropolitane, consentendo agli automobilisti di utilizzare il trasporto pubblico per raggiungere l’area dello stadio. Previsto inoltre un incremento delle corse su alcune linee della rete di superficie. Il potenziamento, previsto in 100 corse aggiuntive, interesserà i collegamenti 2, 69, 280, 446 e 910, particolarmente utilizzati per raggiungere lo Stadio Olimpico e le zone limitrofe. L’azienda capitolina, mobility partner dell’iniziativa, ha inoltre previsto un pass gratuito dedicato ai tifosi in possesso del biglietto per la finale, scaricabile attraverso il sito ufficiale di Atac⁠, valido per il trasporto pubblico e per l’utilizzo dei parcheggi di scambio.