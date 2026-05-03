L'amore di Walter Zenga per l'Inter è certificato ormai da tempo. L'ex portiere ne parla ai microfoni del MatchDay Programme del club nerazzurro pubblicato nel giorno di Inter-Parma, partite che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 21esimo scudetto: "C'è una cosa che mi ha sempre reso diverso da tutti gli altri: io sono nato Interista, ho sempre vissuto da Interista, l'ho tifata, ho giocato in tutto il Settore Giovanile dai Pulcini fino alla Primavera, poi sono arrivato in Prima Squadra. L'Inter è la mia vita, lo è sempre stata e sempre lo sarà", dice l'ex portiere.

Il gruppo speciale:

"La squadra in cui ho giocato era unica: quel gruppo aveva qualcosa di speciale. In più io, Beppe Baresi, Beppe Bergomi e Riccardo Ferri eravamo cresciuti insieme fin dalle giovanili, con loro ho condiviso tantissimo: è una cosa che ha fatto bene a quella squadra e ci ha aiutato a vincere tanto".

Le partite che porta nel cuore:

"Se dovessi scegliere le mie due partite preferite con la maglia dell'Inter direi la prima e l'ultima. La prima è stata in Coppa Italia in casa del Varese nel 1982/83: abbiamo perso 1-0, ma è stata un'emozione fortissima che mi accompagnerà per sempre. L'ultima invece è la finale di ritorno di Coppa UEFA 1993/94 contro il Salisburgo a San Siro, sicuramente la più intensa: abbiamo vinto il trofeo ed è stato il coronamento delle mie 473 partite con l'Inter. Magari non tutte sono state perfette, ma le ho sempre giocate con il cuore".