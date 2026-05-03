L'amore di Walter Zenga per l'Inter è certificato ormai da tempo. L'ex portiere ne parla ai microfoni del MatchDay Programme del club nerazzurro pubblicato nel giorno di Inter-Parma, partite che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 21esimo scudetto: "C'è una cosa che mi ha sempre reso diverso da tutti gli altri: io sono nato Interista, ho sempre vissuto da Interista, l'ho tifata, ho giocato in tutto il Settore Giovanile dai Pulcini fino alla Primavera, poi sono arrivato in Prima Squadra. L'Inter è la mia vita, lo è sempre stata e sempre lo sarà", dice l'ex portiere.
Il gruppo speciale:
"La squadra in cui ho giocato era unica: quel gruppo aveva qualcosa di speciale. In più io, Beppe Baresi, Beppe Bergomi e Riccardo Ferri eravamo cresciuti insieme fin dalle giovanili, con loro ho condiviso tantissimo: è una cosa che ha fatto bene a quella squadra e ci ha aiutato a vincere tanto".
Le partite che porta nel cuore:
"Se dovessi scegliere le mie due partite preferite con la maglia dell'Inter direi la prima e l'ultima. La prima è stata in Coppa Italia in casa del Varese nel 1982/83: abbiamo perso 1-0, ma è stata un'emozione fortissima che mi accompagnerà per sempre. L'ultima invece è la finale di ritorno di Coppa UEFA 1993/94 contro il Salisburgo a San Siro, sicuramente la più intensa: abbiamo vinto il trofeo ed è stato il coronamento delle mie 473 partite con l'Inter. Magari non tutte sono state perfette, ma le ho sempre giocate con il cuore".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Ex nerazzurri
Altre notizie
- 12:30 Zenga: "L'Inter è la mia vita, lo è sempre stata e sempre lo sarà"
- 12:15 GdS - Sommer, ultime battute con l’Inter: a giugno sarà addio
- 12:00 CdS - Audio Inter-Roma, la Procura di Milano sospetta tagli artificiosi
- 11:45 CdS - Arbitri, Inter infastidita ma anche tranquilla: la posizione del club
- 11:30 Repubblica - Arbitri, altri sei esposti. Accertamenti della Procura su Ndicka-Bisseck
- 11:15 TS - Festa del 21esimo nelle mani di Thuram: Chivu affida l'Inter al Tikus
- 11:00 GdS - Inter-Parma, San Siro verso il sold-out: incasso previsto sui 5 mln
- 10:45 Corsera - Rocchi-Gervasoni: il gip aveva già bloccato le intercettazioni
- 10:30 Bastoni: "L'Inter è importante nella mia vita. Vorrei l’energia di Barella, Chivu uno di noi"
- 10:15 GdS - Caso Rocchi, il punto dopo l'audio in cui si cita Schenone dell'Inter
- 10:00 CdS - Lautaro torna per lo scudetto. Ma parte dalla panchina
- 09:45 GdS - Nessuna festa ufficiale post-Parma: prima la matematica
- 09:30 GdS - Ai cinque 'novellini' rispondono cinque veterani tri-scudettati
- 09:15 GdS - Il primo scudetto non si scorda mai. In nerazzurro e in assoluto
- 09:00 GdS - Inter, un punto per il punto sul 21esimo. Lautaro vuole esserci
- 08:45 CdS - La notte è arrivata. Un trionfo meritato, inatteso e merito di Chivu
- 08:30 CdS - Bastoni pronto a riprendersi il suo posto e il terzo scudetto con l'Inter
- 08:14 Preview Inter-Parma - Chivu ritrova Bastoni e Lautaro: entrambi subito titolari?
- 00:00 Sì, deve essere soltanto l'inizio
- 23:45 Bugeja: "Volevamo di più, non è un segreto. Felice per il derby"
- 23:30 Piovani: "Derby e 2° posto, stagione straordinaria nonostante le difficoltà"
- 23:15 Parma, due anni fa il ritorno in A. Ora a San Siro senza pressioni
- 23:00 Coppa Italia, in vendita i biglietti per la finale: la nota della Lazio
- 22:45 Serie A, l'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa, Champions lontana
- 22:30 Napoli, Conte: "Più in alto arriviamo e più lustro darà allo Scudetto dell'Inter"
- 22:15 Condò: "Felice che l'Inter non vinca lo Scudetto in poltrona"
- 22:00 Sky - Inchiesta arbitri, in settimana attese le audizioni di altri due indagati
- 21:45 Orlandini: "Vincere lo scudetto non è facile. Bravo Chivu, titolo meritato"
- 21:30 Mirri, pres. Palermo: "Ai palermitani che tifano Inter e rosanero io dico..."
- 21:15 Napoli, Conte: "Abbiamo fatto un passo in avanti per un posto più in alto in classifica"
- 21:00 Serie A, al via la vendita dei biglietti per Lazio-Inter: la nota dei biancocelesti
- 20:45 L’Inter Women vince il derby contro il Milan: decide Bugeja. Roma campione d’Italia
- 20:30 COMO-NAPOLI 0-0, l'INTER può VINCERE lo SCUDETTO a SAN SIRO: COSA MANCA. VIGILIA carica di EMOZIONE
- 20:15 Romano: "Inter, Roma e Napoli sulle tracce di Alajbegovic, i Friedkin provano l'affondo"
- 20:00 Como-Napoli a reti bianche. L'Inter potrà festeggiare solo dopo la gara col Parma
- 19:45 GdS - Magic moment Akanji: Scudetto, riscatto e rinnovo fino al 2028
- 19:30 Parma, i convocati di Cuesta per l'Inter: out Cremaschi e Frigan
- 19:15 Massolin leader tecnico: altra ottima prova in Modena-Reggiana
- 19:00 Lazio Women, Grassadonia: "Abbiamo discusso della partita sbagliata contro l'Inter"
- 18:45 Zoff: "Scudetto all'Inter? Per il Napoli tanti infortuni e problemi, però..."
- 18:30 Zola: "Benissimo le seconde squadre. Meglio se ci fossero più italiani"
- 18:15 Colonnese: "In questo momento vedo Kean più pronto di Pio Esposito"
- 18:00 Primavera - Gli Up&Down di Inter-Bologna: Mosconi ci prova, Zouin disconnesso
- 17:55 videoCarbone: "Sconfitta meritatissima, reazione tardiva. Playoff? Crediamoci"
- 17:45 Autoinvitati ad una festa che si vuole 'sporcare'. Ma Chivu è in modalità Joker: 'Why so serious?'
- 17:30 Alle 18.30 il derby al femminile tra Inter e Milan: le formazioni ufficiali
- 17:15 Nunziatini racconta Chivu: "Ecco cosa ci disse sulla semifinale Champions"
- 17:00 L'Udinese batte 2-0 il Torino: decidono le reti di Ehizibue e Kristensen
- 16:45 Il Villarreal torna in Champions: Buchanan partecipa alla manita al Levante
- 16:35 Primavera - Una brutta Inter perde in casa con il Bologna 1-2 e si allontana dai playoff
- 16:30 Spalletti e il caos arbitri: "Non so cosa sia successo. Adesso serve ordine"
- 16:15 Anche i bookies aspettano Lautaro: il Toro in pole per il gol in Inter-Parma
- 16:00 Bild - Il Bayer Leverkusen è chiaro: Alajbegovic torna alla base per restare
- 15:45 Pelamatti: "Vi racconto Chivu. le sue qualità si vedevano ma non pensavo sarebbe arrivato così presto"
- 15:30 Cagliari, Pisacane: "Ora in tanti pensano che siamo Palestra-dipendenti"
- 15:15 Dimarco sorride anche con gli affari: terzo utile in fila per la sua Dimash Srl
- 15:00 Nainggolan: "Inter la più forte, non c'è squadra vicina. Lo Scudetto 2021..."
- 14:45 Caressa: "Inchiesta arbitri, la cosa peggiore è commentare in base al tifo"
- 14:30 Allegri: "Converrebbe arrivare secondi? Ma no... Dobbiamo fare una cosa"
- 14:15 Grosso avvisa il Mian: "Proveremo a fare una grande gara". Poi torna sul ko con l'Inter
- 14:00 Inter-Parma, per i bookies strada spianata: paga 13 la vittoria ducale
- 13:30 SM - Lautaro vuole il Parma: terzo allenamento in gruppo di fila per il Toro
- 13:00 Parma, Cuesta: "Felice per i traguardi di Chivu all'Inter. Ma domani per noi è un'opportunità"
- 12:30 La FIGC omaggia Zanardi: disposto il minuto di silenzio prima delle gare
- 12:00 Perinetti applaude il lavoro di Chivu: "Ha dato mentalità all'Inter"
- 11:30 Iran ai Mondiali? La FIFA ha fissato la possibile deadline per la scelta
- 11:15 Lutto nello sport: è morto Alex Zanardi, il cordoglio dell'Inter
- 11:00 Inter-Parma, domenica 58esima sfida. Il bilancio nerazzurro è particolare
- 10:30 UFFICIALE - L'Inter annunica la partnership globale con REPT BATTERO
- 10:00 I corner arma letale: i nerazzurri pronti a battere il record del Napoli