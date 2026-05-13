"Quando si disputa una finale è un momento di grande emozione, che ripaga i sacrifici di tutti. Noi in questa competizione ci crediamo, abbiamo la speranza di poter conseguire la decima vittoria che ci porterebbe metaforicamente a un'altra stella. E' il nostro auspicio, credo che il gruppo sia motivato al punto giusto". Lo ha detto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, parlando a Sportmediaset prima della finale di Coppa Italia tra i nerazzurri e la Lazio.

La stella d'argento sulla maglia in caso di decima, ci state pensando?

"No, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche. Per cui l'importante è vincere, sarebbe una stella metaforica, qualcosa di luccicante".

L'aspetto che ti è piaciuto in questa stagione?

"E' qualche anno che questo gruppo gioca insieme, è passato tra vittorie e sconfitte, ma è cresciuto nella mentalità. La motivazione ha uno spazio importante nel calcio, i ragazzi sono diventati uomini e sono capaci di recitare ruoli importanti".

Il rendimento con le piccole.

"Lo voglio sottolineare: è lo scudetto di Chivu e della squadra. Chivu ha recitato un ruolo molto importante alla sua prima esperienza in una grande squadra. Ha dimostrato di avere qualità e può migliorare, questo è il nostro auspicio per il suo e per il nostro futuro. Vincere con le provinciali, che giocano la partita dell'anno contro le grandi, è un aspetto importante".