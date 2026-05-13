Marcus Thuram sembra essere tornato a disposizione di Cristian Chivu. Dopo i problemi fisici accusati nell'allenamento di lunedì, come riporta il Corriere dello Sport, l'attaccante ha rassicurato tutti, ottenuto il via libera e svolto l'intera rifinitura. Sono alte le probabilità di vederlo in campo come titolare. I numeri dicono che nelle ultime sette gare ha segnato sei volte. Proprio contro la Lazio ha appena messo a segno un assist in campionato.

Se poi dovesse prevalere la cautela, in attacco il candidato per giocare al fianco di Lautaro Martinez sarebbe Ange-Yoan Bonny, anche perché Esposito non è al massimo a causa di una contusione alla schiena rimediata contro il Parma. Da allora non ha ancora svolto un allenamento intero con i compagni, andrà quindi in panchina e potrebbe entrare giusto in corsa. Out Calhanoglu, che non ha smaltito i guai muscolari. In mediana l'unico dubbio di formazione: accanto a Zielinski in cabina di regia ci sarà Petar Sucic, che ha giocato una buonissima gara in campionato contro i biancocelesti.