Il gran giorno è arrivato. Lazio e Inter si affronteranno stasera, a partire dalle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma per provare a vincere la Coppa Italia. Un appuntamento curato nei minimi dettagli dalla Lega Calcio Serie A, che ha organizzato assieme ai suoi partner numerose iniziative, spoilerate nei giorni scorsi in piccole dosi e riassunte nel comunicato rilasciato in mattinata.

Per arricchire l'evento e accompagnare i tifosi prima e dopo la partita Lega Calcio Serie A ha organizzato, insieme con i suoi partner, numerose iniziative di prestigio che renderanno la serata di Roma un grande spettacolo. Gli oltre 150 paesi collegati da tutto il mondo, attraverso più di 50 broadcaster esteri licenziatari, potranno assistere al match e vivere le stesse emozioni dei tifosi presenti nell’impianto capitolino. Come sempre numerosi saranno i rappresentanti delle autorità e delle istituzioni che siederanno in tribuna, insieme ai Presidenti delle squadre di Lega Calcio Serie A e ai numerosi Ambassador intervenuti all’evento: Demetrio Albertini, Roberto Baggio, Alen Boksic, Leonardo Bonucci, Vincent Candela, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Panucci, Francesco Totti, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta.

La Coppa è arrivata nella capitale a bordo di un treno Frecciarossa1000 partito da Milano il 12 maggio, accompagnato da alcuni Ambassador, accolti alla stazione Roma Termini dall’Amministratore Delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio e dall’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.

I tifosi della Tribuna Monte Mario saranno accolti all'ingresso dello stadio dall'opera "Together", realizzata dall'artista Lorenzo Quinn. Il pallone che sarà utilizzato per il match sarà lo speciale PUMA Orbita Serie A nella celebrativa colorway Gold, realizzato esclusivamente per la Finale; gli appassionati potranno aggiudicarsi i palloni dei gol di Lazio-Inter, grazie all'app Bazr. Prima del fischio d’inizio, i ragazzi degli oratori finalisti della “Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out” avranno l’opportunità unica di scendere in campo sul prato dello Stadio Olimpico, vivendo un momento indimenticabile e sfidandosi per aggiudicarsi la vittoria del torneo, in un'emozionante match che sarà trasmesso da Radio Tv Serie A.

Radio 105 avrà una postazione dedicata per l’intrattenimento del pubblico presente sugli spalti durante tutto il pre-partita.

Per il terzo anno consecutivo, Philadelphia è Event Partner della Finale di Coppa Italia Frecciarossa e aprirà la cerimonia con un video speciale, realizzato per l’occasione, e trasmesso in diretta nazionale su Mediaset (Canale 5). Il video racconterà il percorso della "Philadelphia Junior Cup", in un contenuto dal forte impatto emotivo, pensato per dare voce ai valori di amicizia, rispetto e inclusione che rappresentano l'anima di questo progetto. Durante la cerimonia, i giovani calciatori della "Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out" porteranno a centrocampo un grande telone con la scritta "Il Calcio è Amicizia", un gesto simbolico che incarna la mission del brand nel valorizzare lo sport come veicolo di coesione e inclusione sociale.

Sarà Nek a cantare l’Inno di Mameli, subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco, accompagnata dalla banda dell'Arma dei Carabinieri. Le schiacciate dell'Antico Vinaio, realizzate con le migliori materie prime, saranno disponibili in tutti i bar all’interno dell’impianto.

Master Group Sport, azienda leader nello Sport Marketing e realtà di riferimento nell’organizzazione di cerimonie di grandi eventi sportivi, nazionali e internazionali, anche quest’anno sarà al fianco della Lega Calcio Serie A nel coordinamento della Cerimonia di Apertura della Finale Coppa Italia Frecciarossa. Master Group Sport ha sviluppato, per l’occasione, un concept che nasce da una ricerca approfondita orientata a costruire un linguaggio visivo fortemente riconoscibile nello stadio Olimpico e funzionale alle riprese televisive. L’individuazione e lo sviluppo di elementi verticali diventano il fulcro di questo percorso: tecnologie, luci, cubi e movimenti progettati per dialogare con la telecamera, amplificare la profondità dello spazio e offrire un’esperienza immersiva e dinamica per ogni spettatore. La Coppa diventa protagonista integrandosi in modo armonico nella narrazione che la Lega Serie A porta avanti su tale simbolo nelle varie competizioni. Tra le novità che renderanno unica la cerimonia e l’allestimento stadio ci saranno i fuochi d’artificio perimetrali in copertura e i droni che voleranno all’interno.

Nel corso della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, due sculture cristallizzate da Ressentia, realizzate a partire dalle maglie ufficiali di Lazio e Inter, saranno esposte accanto al Trofeo, come tributo artistico alle due squadre finaliste. Al termine dell’incontro, direttamente sul terreno di gioco, il miglior calciatore della Finale riceverà il premio Frecciarossa Player Of The Match.