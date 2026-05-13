Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.00, presso il Circolo Filologico Milanese in via Clerici 10 a Milano si tiene la prima presentazione del nuovo libro di Claudio Colombo e Fabio Monti, dal titolo 'Il secolo di San Siro'. Insieme agli autori interviene l'ex calciatore Aldo Serena, che in carriera ha indossato le maglie di Inter e Milan ed è l'autore della prefazione; modera il giornalista Roberto Beccantini. Il volume ripercorre la storia di San Siro, uno degli stadi più celebri al mondo e simbolo della città di Milano, inaugurato il 19 settembre 1926 con un derby tra Milan e Inter.

Attraverso 100 date (più una) da ricordare, ricostruisce - con dovizia di particolari e gustosi aneddoti - partite storiche ed episodi emblematici che hanno trasformato lo Stadio Giuseppe Meazza da impianto sportivo periferico a icona internazionale del calcio.