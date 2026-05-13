Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’AIA, ha commentato quanto decretato oggi dal Consiglio Federale, che ha deciso per il commissariamento dell’associazione degli arbitri, subordinato al parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI: "È un momento di grandissima tristezza, non ho niente di cui gioire in una giornata come questa. Ha preso atto della decadenza del presidente, nel frattempo è intervenuta una mia comunicazione: l’AIA allo stato non è commissariata, ci aggiorneremo il 26 maggio nel prossimo consiglio federale”.

Cosa si sente di dire sull’inchiesta di Milano?

“L’amarezza, oltre che per la decadenza di un amico come Antonio Zappi, è per quello che stanno subendo dirigenti importanti come Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, che hanno la massima stima e fiducia da parte nostra. Bisognerebbe ricordarsi che ci sono sempre uomini, con una vita e una famiglia. Non entro mai nel merito della giustizia, però sono sicuro del comportamento di Gianluca e di Andrea, ma in generale di tutti i dirigenti di quest’associazione. È un momento particolare, gli stiamo vicini. Non c’è giorno che non lo senta”.