Terminata la conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu risponde anche alle domande di SportMediaset alla vigilia della partita contro la Lazio che vale la conquista della Coppa Italia.

Quanto bello è giocarsi una partita così per mettere un trofeo accanto all'altro?

"Merito del percorso, di quanto di buono abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo trattato tutte le competizioni in modo professionale, cercando di essere la migliore versione nostra e cercando di arrivare sempre in fondo. In Coppa Italia e in campionato ci siamo riusciti, ci è mancata la Champions League ma fa parte del percorso. Bisogna godersi il lavoro fatto e quello che ci siamo meritati fino a questo punto".

Che soddisfazione darebbe a lei e ai suoi ragazzi vincere una Coppa Italia dopo lo Scudetto?

"Sappiamo che vincere trofei non è mai scontato, ci provi fino in fondo e ti devi meritare tutto. Non fai la conta di quello che guadagni a fine stagione, una squadra come l'Inter deve avere l'obiettivo di arrivare in fondo a tutte le competizioni e vincere. Per fortuna uno lo abbiamo vinto, faremo di tutto per provare a vincere anche il secondo".

Come sta la squadra?

"Bene".

E Thuram? Ieri c'era stato un allarme.

"Bene, ieri aveva un piccolo fastidio che a quanto pare dagli esami che ha fatto risulta che sta bene. Stamattina ha lavorato con noi".

Calhanoglu unico assente?

"Sì".