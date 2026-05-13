Domenica 17 maggio, ore 15, stadio San Siro. Appuntamento con Inter-Verona, ma soprattutto con una sorta di 'Quelli che aspettano' la festa Scudetto. Perché al termine della partita contro gli scaligeri, che in tutta onestà vale ben poco a livello di obiettivi per entrambe se non fare bella figura e divertirsi, verrà consegnata la coppa dello Scudetto all'Inter, con consueta passerella di tutti ed esplosione di entusiasmo in tutto il Meazza.
In attesa della cerimonia ufficiale, che anticiperà la parata con l'autobus scoperto per le vie di Milano, da Piazzale dello Sport a Piazza Duomo, tutti gli interisti o i semplici appassionati potranno avvicinarsi al trofeo prima di Lautaro e compagni, magari scattando un selfie in buona compagnia. La coppa sarà infatti presente dal 15 al 17 maggio, prima di iniziare il percorso verso San Siro, presso Alt Stazione del gusto in via Molino delle Armi 51 a Milano. Una fermata speciale intermedia per offrire l'occasione di guardare da pochi centimetri il trofeo e farsi sorprendere da altre iniziative in programma.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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