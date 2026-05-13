Mentre si attende la partenza dell'Inter dall'Hotel Parco dei Principi, dove sta alloggiando, alla volta dell'Olimpico, le strade attorno al Foro Italico si sono già riempite di tifosi trepidanti. Mentre i tifosi biancocelesti giocano praticamente in casa e se la prendono con quella calma di routine, i supoorters nerazzurri hanno cominciato a riempire le strade della città già nella serata di ieri e ora hanno già tinto dei colori del Biscione l'Olimpico.

Fuori dai cancelli della casa di Lazio e Roma, cori e colori sono quasi tutti monotematici e parlano la lingua dei campioni d'Italia, ai quali i propri tifosi chiedono ancora un altro Trofeo, per rimettere al meglio il punto su una stagione che domenica potrebbe essere finalmente festeggiata con tanto di sorrisi che a Milano sono mancati per una lunga infinita annata. Acqua passata di cui non si sente di certo nostalgia e neppure dolore, i pensieri e i cuori sono tutti rivolti al presente e il presente dice Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Ultimo vero grande sforzo da fare per i campioni d'Italia che hanno l'ultimo 'regalo' da chiedere alla loro stagione e da pretendere da sé stessi. Gli interisti sono pronti e dopo aver girovagato sereni per le vie dell'intramontabile Capitale, è ora di prendersi la... Finale.