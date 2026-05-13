Marco Materazzi, intercettato da Sport Mediaset proprio poco prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia, sottolinea il grande merito di Cristian Chivu in questa stagione dell'Inter: "Più del percorso delle 14 partite in Serie A col Parma, che comunque con lui ha ottenuto la salvezza, penso ci sia un percorso fatto con le giovanili dell'Inter dove ha vinto lo Scudetto Primavera. Lì si è fatto conoscere, poi è andato via Simone Inzaghi e l'Inter ha avuto quest'opportunità. Durante i festeggiamenti sembrava un amico tra gli amici, quasi uno dei giocatori. Dopo una finale persa 5-0 dovevi ridare empatia al gruppo e lui lo ha fatto".