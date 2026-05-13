"L'Inter è la ovvia favorita, domina in Italia da anni. Ma la Lazio ha fatto un bel percorso, poi si gioca all'Olimpico e c'è entusiasmo. Sarei felice se vincesse la Lazio dopo un anno così così". Così Alen Boksic, parlando a Sportmediaset, a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia.
Più pericoloso Thuram o Lautaro?
"Sempre Lautaro, un giocatore che può essere decisivo in qualsiasi momento. Rompe le scatole ai difensori, speriamo non sia decisivo questa sera".
Cosa deve fare la Lazio?
"Una finale è sempre una finale. La partita di quattro giorni fa non fa testo, stasera è più importante. La Lazio deve essere intelligente, il mister ha parlato soprattutto dell'aspetto mentale. Sono gare che si decidono sui dettagli, servirà pazienza".
Sezione: News / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 20:17
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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