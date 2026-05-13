Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha raccolto il parere di alcuni tifosi del mondo della televisione, sostenitori di altre squadre che hanno commentato lo Scudetto conquistato dall’Inter di Cristian Chivu. Spiegando ciascuno quale giocatore nerazzurro vorrebbero vedere nella loro squadra:



Claudio Amendola, Roma: Ovviamente sono felice della Roma, mi sta bene così e non invidio nulla a nessuno. Però se proprio Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu dovessero per caso, per qualche strano motivo, cambiare maglia e andare alla Roma, ne sarei molto contento. Comunque… complimenti all’Inter!”.

Gerry Scotti, Milan: “L’Inter ha meritato di vincere perché è l’unica squadra italiana ad aver dimostrato un livello di gioco di stile europeo. Con la maglia del Milan avrei voluto vedere un campione come Evaristo Beccalossi. Della rosa di oggi porterei Manuel Akanji per continuità di gioco, rendimento e serietà”.

Paolo Belli, Juventus: “Agli interisti voglio solo dire di godersi questo scudetto perché l’anno prossimo toccherà di nuovo a noi. E comunque siete ancora molto lontani dalla terza stella (che viene assegnata ogni dieci campionati vinti, ndr). Il campione che vi invidio è senza dubbio Marcus Thuram”.

Caterina Balivo, Napoli: “Gli argentini a Napoli hanno sempre lasciato il segno. Un giocatore come Lautaro Martínez, attaccante straordinario, lo vedrei benissimo nella nostra rosa. Detto questo, complimenti a Chivu che ha saputo gestire molto bene una squadra di fuoriclasse che ha dimostrato di essere la più forte”.