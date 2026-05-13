Staasera alle ore 21 l'Inter affronterà la Lazio nella finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, alla ricerca del secondo titolo stagionale, dopo aver conquistato il 21esimo Scudetto con tre giornate di anticipo. Luis Henrique, alla sua prima stagione con i nerazzurri, punta a entrare a far parte di un ristretto gruppo di sei calciatori brasiliani che hanno realizzato la 'Doppietta', ovvero la conquista del campionato e della Coppa Italia nella stessa stagione.

Solo Julio Cesar, Maicon, Cesar Aparecido, Zé Maria, Lúcio e Adriano sono riusciti a vincere entrambi i titoli nazionali nella stessa stagione. In tal senso, Luis Henrique ha commentato la possibilità di realizzare questo sogno: “Raggiungere un traguardo che hanno raggiunto i grandi idoli dell'Inter, proprio nella mia prima stagione, sarebbe un grande onore e motivo di grande orgoglio per me. Sono giocatori che ho sempre seguito e che mi ispirano molto. Da brasiliano, è fantastico averli come modelli e motivazione per vincere. Spero di continuare a contribuire al successo dell'Inter e di vincere molti altri campionati qui”, ha dichiarato Luis Henrique.

Con la maglia dell'Inter, l'esterno ha disputato 43 partite e sta lottando per ottenere sempre più spazio nella squadra allenata da Cristian Chivu. Nell'ultima partita, il numero 11 ha giocato per circa 27 minuti nella partita di campionato contro la Lazio, anticipo della finale di stasera, terminata con la vittoria per 3-0 dei campioni d'Italia. Il brasiliano spera di poter scendere in campo anche in finale per aiutare la squadra a conquistare il titolo. “So di far parte di una squadra di grande talento che mi insegna molto ogni giorno. Sono sempre a disposizione dell'allenatore e pronto a dare il massimo in campo. Sono molto felice e soddisfatto della mia prima stagione in Italia e spero di concluderla in bellezza conquistando un altro trofeo”, ha concluso.



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