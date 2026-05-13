"!La Lazio deve giocare spensierata sapendo che non ha niente da perdere ma ha anche le qualità per vincere". Parola di Demetrio Albertini che a Sport Mediaset ha caricato la sua ex squadra in vista della finale di Coppa Italia di stasera tra i biancocelesti e l'Inter. "Oggettivamente, anche se incontra la squadra migliore italiana oltre che quella che ha vinto lo scudetto, in partita secca può succedere qualsiasi cosa. Giustamente, serve un pizzico di follia e giocare spensierati. Chivu oggettivamente ha trasferito il suo credo e ha gestito anche i cambiamenti, oggi l'Inter è la squadra da battere" ha continuato poi parlando sugli avversari della squadra di Sarri, laureatisi qualche giorno fa Campioni d'Italia.

"Bisogna vedere come arriva a livello fisico - ha continuato -. Non dimentichiamoci che l’Inter ha fatto il Mondiale per Club l’anno scorso, fisicamente potrebbe non essere preparata. Sta giocando un bel calcio, ma la gestione delle energie in un finale di stagione così intenso sarà fondamentale per capire se riusciranno a imporre il proprio ritmo per tutti i novanta minuti o anche oltre".