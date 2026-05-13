A parte Ivan Provedel, la cui assenza era già nota, Maurizio Sarri ha tutta la rosa al completo in vista della finale di Coppa Italia stasera all'Olimpico contro l'Inter. In pratica, l'unico assente sarà lui, squalificato. Per il resto, recuperati tutti i giocatori che negli ultimi giorni erano ancora a rischio, come Danilo Cataldi, Pedro e Mattia Zaccagni, tutti a disposizione dell'allenatore toscano. A seguire la lista:

PORTIERI: Motta, Furlanetto, Giacomone.

DIFENSORI: Gigot, Pellgrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.

CENTROCAMPISTI: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.

ATTACCANTI: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 14:06
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.