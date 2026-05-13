A parte Ivan Provedel, la cui assenza era già nota, Maurizio Sarri ha tutta la rosa al completo in vista della finale di Coppa Italia stasera all'Olimpico contro l'Inter. In pratica, l'unico assente sarà lui, squalificato. Per il resto, recuperati tutti i giocatori che negli ultimi giorni erano ancora a rischio, come Danilo Cataldi, Pedro e Mattia Zaccagni, tutti a disposizione dell'allenatore toscano. A seguire la lista:

PORTIERI: Motta, Furlanetto, Giacomone.

DIFENSORI: Gigot, Pellgrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.

CENTROCAMPISTI: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek, Cataldi.

ATTACCANTI: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.