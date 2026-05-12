Il magazine Sprint e Sport rivela un improvviso colpo di scena nel domino dei settori giovanili: il matrimonio tra Massimo Tarantino e la Roma, promesso sposo dei giallorossi con cui avrebbe dovuto firmare un accordo quinquennale per diventare nuovo responsabile del vivaio, è saltato prima di essere celebrato. L'addio di Claudio Ranieri, l'uomo che lo avrebbe voluto alla guida del vivaio, i tentativi di Gian Piero Gasperini di portare a Roma Michele Sbravati e i ritardi nella formalizzazione con la firma che sarebbe dovuta arrivate già lo scorso 4 maggio hanno fatto saltare un puzzle che sembrava già composto e annunciato da più parti. E ora, Massimo Tarantino non guiderà il Settore Giovanile della Roma e nel suo futuro c'è un clamoroso ritorno a Milano. Sì, perché l'Inter, dopo un'affannosa ricerca dell'eventuale sostituto, è pronta a riaccoglierlo tra le braccia aperte nei propri ranghi: manca soltanto l'ufficialità.

Il dirigente siciliano, che tra l'altro ha ancora un anno di contratto, rientrerebbe come numero uno del vivaio dell'Inter andando a lavorare fianco a fianco con Fulvio Pea, che sarà come detto il direttore tecnico del vivaio. Con la sua permanenza, inoltre, sarebbe anche pronto per lui un rinnovo dell'accordo in scadenza come detto a giugno 2027. Il no di Michele Sbravati, che ha deciso di rimanere alla Juventus, ha ulteriormente agevolato la situazione. Tarantino è arrivato all'Inter tre stagioni fa.