"La Lega Calcio ha fatto un disastro", ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, intervenuto a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio 1, dove non le ha mandate a dire alla Lega Calcio: "Pianificare il derby di Roma nel giorno della finale degli Internazionali di tennis è un errore grave. Noi ci dobbiamo fidare di chi si occupa della sicurezza pubblica. Mi pare che negli anni i tifosi delle due squadre siano maturati, mi auguro non ci siano incidenti. E comunque il prefetto ha fatto la valutazione migliore, anche il comitato nazionale ha dichiarato che lunedi sera è l'orario migliore. Per il futuro mi auguro maggiore capacità di pianificazione da parte della Lega" ha continuato prima di parlare anche di Lotito.

È legittima ogni contestazione, anche se in alcune partite penso che la squadra abbia bisogno dei suoi tifosi. Lui ha un carattere impegnativo, ma credo sia un bravo presidente, gli do un 6+. Se andiamo a vedere i titoli vinti da Lazio e Roma negli ultimi anni non c'è paragone" ha concluso.