"La Lega Calcio ha fatto un disastro", ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, intervenuto a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio 1, dove non le ha mandate a dire alla Lega Calcio: "Pianificare il derby di Roma nel giorno della finale degli Internazionali di tennis è un errore grave. Noi ci dobbiamo fidare di chi si occupa della sicurezza pubblica. Mi pare che negli anni i tifosi delle due squadre siano maturati, mi auguro non ci siano incidenti. E comunque il prefetto ha fatto la valutazione migliore, anche il comitato nazionale ha dichiarato che lunedi sera è l'orario migliore. Per il futuro mi auguro maggiore capacità di pianificazione da parte della Lega" ha continuato prima di parlare anche di Lotito.

È legittima ogni contestazione, anche se in alcune partite penso che la squadra abbia bisogno dei suoi tifosi. Lui ha un carattere impegnativo, ma credo sia un bravo presidente, gli do un 6+. Se andiamo a vedere i titoli vinti da Lazio e Roma negli ultimi anni non c'è paragone" ha concluso.

Sezione: News / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 17:55
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi