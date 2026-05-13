Un'altra vittima del calcio italiano sempre più caotico e con sempre meno volontà di investire o mantenere gli impegni: la Ternana è ufficialmente fallita e sarà costretta a ripartire dalla Serie D (anche se qualche speranza di evitarlo esiste ancora), dimenticando per chissà quanto tempo il calcio professionistico. Una notizia che non arriva all'improvviso ma era nell'aria, vista la situazione di profonda instabilità nel club umbro. E alla profonda delusione dei tifosi rossoverdi si unisce il dispiacere di chi questa squadra l'ha allenata nella sua pur breve carriera in panchina, Benny Carbone.

L'attuale allenatore dell'Inter U20, attualmente impegnata nella rincorsa al playoff, ha voluto dedicare un pensiero a quanto accaduto attraverso i propri canali social: "Oggi la Ternana riparte da zero. Fa male, ma le Fere non muoiono mai. Ho avuto l’onore di allenare questa maglia, e so cosa significa per Terni. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche, ripartire dal basso e ricostruire. Io ci sarò. Non in panchina, ma in tribuna. Farò sempre il tifo per voi. Forza Ternana. Per tornare più forti di prima".