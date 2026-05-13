È diventato un intrigo di mercato quello che riguarda Tarik Muharemovic, difensore centrale del Sassuolo prelevato dai neroverdi nel 2024 in prestito con obbligo di riscatto e che ora l'Inter sta seguendo con grande attenzione. I nerazzurri, si legge sul Corriere dello Sport, erano vicinissimi a chiudere l'operazione nelle scorse settimane per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. C'è stata però una frenata e ora Carnevali sta cercando di capire se ci sono margini per offerte dalla Premier League, per lui come per Ismael Koné.

Il 50% sulla rivendita di Muharemovic, come noto, andrà alla Juventus, che potrebbe anche sfruttare questa clausola nel contratto di cessione stipulato due anni fa per avere un vantaggio e riprendersi il giocatore, offrendo più dell'Inter. Il profilo è tra quelli in cima alla lista di Chiellini. Ma non solo: secondo il Corriere dello Sport i bianconeri hanno fatto pressione per cercare un acquirente all'estero oppure aspettare fine stagione e magari affondare il colpo, qualora dovesse arrivare il pass per la Champions. Il Sassuolo incasserebbe in ogni caso di più che cedendo il ragazzo all'Inter.

Muharemovic era comunque nel mirino come post Bastoni, in caso di addio al Barcellona. Ed è probabile che, senza quarto posto, la Juve lasci campo libero per andare su altri obiettivi. Ad oggi però tutto è in stand-by fino al termine del campionato.