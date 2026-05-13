La Gazzetta dello Sport individua tre sfide nelle sfide che potrebbero decidere Lazio-Inter di questa sera, finale di Coppa Italia in programma alle 21 all'Olimpico. Uno è quello tra Lautaro Martinez e Mario Gila. L'attaccante argentino, si legge, ha segnato sia all'andata che al ritorno in campionato, ma lo spagnolo è un fior di difensore, fa gola a tante squadre (Inter compresa) e diventerà un uomo mercato, avendo anche il contratto in scadenza nel 2027. Sarri lo ha gestito proprio per farlo arrivare al meglio a questa partita, nella quale proverà ad impedire che Lautaro metta la sua prima firma nella Coppa Italia di quest'anno, nella quale ha giocato solo 34'. Due anni fa decise l'atto conclusivo con una doppietta alla Fiorentina in finale.
In mezzo al campo un bivio per la finale potrebbe essere quello tra Kenneth Taylor e Nicoloò Barella. Arrivato a gennaio dall'Ajax, l'olandese è diventato da subito un faro per Sarri, in termini di gioco e anche per i tre gol segnati. Sabato era in panchina dopo aver giocato 19 gare di fila da titolare. E' risultato decisivo anche in Coppa Italia coi suoi rigori per superare Bologna e Atalanta. Dalla parte opposta Barella è tornato su ottimi livelli dopo una parte di stagione con delle difficoltà. Dopo la delusione in nazionale (aveva comunque messo a segno un assiste per Kean con la Bosnia) è rinato e la condizione è diventata straripante.
E poi c'è il duello sulla fascia destra dell'Inter, la sinistra della Lazio. Denzel Dumfries contro Mattia Zaccagni. Vogliono riscattare entrambi una stagione difficile, per via degli infortuni. L'olandese ha comunque segnato cinque reti mettendo a segno una fondamentale doppietta al Como in campionato, proprio contro la Lazio all'andata si era procurato l'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Zaccagni è stato invece operato di pubalgia prima del ritiro estivo e ha avuto diversi guai muscolari. Non segna da cinque mesi e cerca il primo trofeo in biancoceleste.
Autore: Antonio Di Chiara
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