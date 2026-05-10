Galatasaray conquista il quarto campionato consecutivo e il 26° della propria storia battendo 4-2 l’Antalyaspor al RAMS Park, ma al termine della festa scudetto l’attenzione dei tifosi si è spostata soprattutto su Mauro Icardi e su un possibile addio che appare sempre più concreto.

L’attaccante argentino, protagonista di quattro stagioni straordinarie in Turchia, è apparso visibilmente emozionato durante i festeggiamenti. Sulle note di “Askın Olayim”, il brano diventato simbolo del suo rapporto con il pubblico giallorosso, Icardi si è lasciato andare alle lacrime mentre salutava i tifosi presenti sugli spalti del RAMS Park.

Un momento che in molti hanno interpretato come un possibile commiato. Il contratto dell’ex capitano dell’Inter scadrà infatti il prossimo 30 giugno e, al momento, non sembrano esserci certezze sul rinnovo. Nonostante i tifosi continuino a chiedere a gran voce la sua permanenza, dall’Argentina insistono sulle voci che porterebbero Maurito verso il ritorno in patria.

Il club maggiormente interessato sarebbe il River Plate, con il tecnico Eduardo Coudet che avrebbe già dato il proprio via libera alla dirigenza per tentare l’assalto all’attaccante argentino a parametro zero.

I numeri di Icardi con il Galatasaray raccontano perfettamente il peso avuto nel ciclo vincente del club turco: 133 presenze complessive e 77 gol, che gli hanno permesso di diventare il miglior marcatore straniero della storia del club. Anche nell’ultima gara di campionato, decisiva per il titolo, l’argentino ha lasciato il segno con un assist prima dell’emozionante epilogo finale.