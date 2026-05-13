Giovanni Malagò ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. È questo l'ultimo aggiornamento di Sky Sport riguardo le elezioni per il nuovo numero uno della FIGC, fissate in calendario per il 22 giugno. 

Dopo che anche la Lega B ha annunciato il suo appoggio, l'ex presidente del CONI ha sciolto le riserve e ha dunque deciso di candidarsi alla presidenza FIGC. L'aveva annunciato nella giornata di ieri all'ANSA: "Lo avevo detto e sono stato di parola. Per rispetto istituzionale della presidente CIO Kirsty Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza".

Questo, invece, è il comunicato col quale la Lega di Serie B ha ufficializzato il proprio sostegno a Malagò: "La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale".

Sezione: News / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 11:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.