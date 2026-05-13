Giovanni Malagò ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. È questo l'ultimo aggiornamento di Sky Sport riguardo le elezioni per il nuovo numero uno della FIGC, fissate in calendario per il 22 giugno.

Dopo che anche la Lega B ha annunciato il suo appoggio, l'ex presidente del CONI ha sciolto le riserve e ha dunque deciso di candidarsi alla presidenza FIGC. L'aveva annunciato nella giornata di ieri all'ANSA: "Lo avevo detto e sono stato di parola. Per rispetto istituzionale della presidente CIO Kirsty Coventry che era qui a Roma e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza".

Questo, invece, è il comunicato col quale la Lega di Serie B ha ufficializzato il proprio sostegno a Malagò: "La LNPB comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in FIGC con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale".