Francesco Totti parla ai microfoni di Radio Tv Serie A della finale di questa sera tra Lazio e Inter. "Spero sia una bella partita, si affrontano due belle squadre. In questo momento l'Inter è un po' più avvantaggiata: vedendo quel che ha fatto durante l'anno è la squadra da battere, ma è una finale e tutto può succedere", l'analisi dell'ex capitano della Roma.

Totti è stato anche compagno di squadra dell'attuale allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, durante i trascorsi del rumeno in giallorosso, prima del passaggio all'Inter. "Se mi aspettavo un Chivu allenatore così? Così proprio no, ma conosco l'uomo, la persona, la voglia di crescere e migliorarsi - afferma Totti -. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, ha preso in mano una squadra non semplice, una società importante e ha fatto vedere tutto il suo valore. Roma in Champions? Non dipende da noi, dobbiamo aspettare altri risultati. Facciamo due vittorie e vediamo se ci sono passi falsi".