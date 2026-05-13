Dario Marcolin parla alla Gazzetta dello Sport della finale di questa sera tra Lazio e Inter. "È vero che sulla carta la finale si gioca in campo neutro. Ma l'Olimpico è lo stadio della Lazio, i giocatori si sentiranno a casa, avranno il sostegno dei propri tifosi all'interno dell'impianto, ma anche fuori mentre arriveranno all'Olimpico. Questo vuol dire tanto e può aiutare a colmare la differenza con l'Inter. Può bastare a riequlibrare il confronto con l'Inter? Certamente no, però questo fattore non va neanche sottovalutato. Prendiamo la partita di campionato contro il Milan dello scorso marzo. Senza pubblico quella partita la Lazio non l'avrebbe mai vinta".

Non fa testo nemmeno la recente sfida di campionato, anzi. Secondo Marcolin, "per la Lazio è stato meglio perdere quella gara, ed è stato bene anche perderla in quel modo. Cosi stavolta i calciatori biancocelesti scenderanno in campo con il massimo della concentrazione, sapendo che se non lo faranno non ci sarà partita. Viceversa, se il match di campionato fosse finito diversamente, avrebbero corso il rischio di essere troppo sicuri di potercela fare".