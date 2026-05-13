La Svizzera rimane il terreno di caccia privilegiato per il Club Brugge. Dal campionato elvetico arrivò Ardon Jashari, che poi è stato ceduto al Milan, e sempre nel campionato rossocrociato aveva fatto la sua prima esperienza nel calcio professionistico Aleksandar Stankovic, che prese il posto proprio del giocatore originario dell'Albania la scorsa estate. E adesso che il figlio d'arte è destinato a tornare alla base Inter, il club belga ha già individuato il suo potenziale sostituto, manco a dirlo, nella Super League svizzera.

Secondo 4-4-2.ch, il nome nel mirino è quello di Cheveyo Tsawa, 19enne dello Zurigo nazionale svizzero nella categoria Under 21; in tal senso, il Brugge ha incontrato i rappresentanti dello Zurigo circa tre o quattro settimane fa e ha confermato di non aver affatto perso interesse per il giocatore. I Blauw-Zwaart avevano già messo gli occhi sul diciannovenne durante la scorsa sessione di mercato invernale. L'ammirazione per la giovane promessa non è diminuita minimamente, nonostante i tentativi falliti. Resta da vedere se il Brugge riuscirà finalmente ad assicurarsi le sue prestazioni sei mesi dopo, visto che Tsawa sta attirando l'interesse di diversi club europei e italiani in particolare, ma si parla anche di un possibile trasferimento in una squadra della Bundesliga tedesca.