Héctor Fort si è messo definitivamente alle spall l'infortunio alla spalla che ne aveva rallentato la crescita all'Elche: il giocatore in prestito dal Barça ha partecipato alla cruciale vittoria della sua squadra a Oviedo, confermando le recensioni positive ricevute da molti club. Fort è in prestito all'Elche fino alla fine della stagione, ma il suo contratto scade nel 2029. Il Barça dovrà decidere sul suo futuro quest'estate: i suo nome, lo ricordiamo, era già stato menzionato come possibile pedina di scambio nella trattativa per Alessandro Bastoni con l'Inter, e ora un altro club si è aggiunto alla lista delle squadre interessate.

Secondo Matteo Moretto, il Bayer Leverkusen ha contattato il giovane talento del campionato giovanile blaugrana per un suo eventuale acquisto in vista della prossima stagione. Le trattative dovranno stabilire se l'accordo prevede un trasferimento a titolo definitivo o un nuovo prestito. Quel che è certo è che Héctor Fort è un calciatore dal grande potenziale, non solo per la sua qualità sulla fascia destra, ma anche per la sua capacità di giocare sulla sinistra. Sotto la guida di Eder Sarabia all'Elche, Fort si è ritrovato addirittura impiegato come difensore centrale di destra senza avere particolar contraccolpi, anzi migliorando costantemente le sue prestazioni.

