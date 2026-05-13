Dopo il ko di qualche giorno fa in campionato, la Lazio s'accinge a limare gli ultimi dettagli prima della finalissima di stasera ancora contro l'Inter. Per la sfida contro i campioni d'Italia, Maurizio Sarri ha disegnato una formazione iniziale che differisce da quella mandata in campo lo scorso weekend in campionato e nelle ipotesi di undici di partenza svelate da Sky Sport dovrebbero esserci diversi ritorni dal 1'.

È il caso di Nuno Tavares, lasciato a riposo nello scorso turno di campionato in vista della gara di stasera, ma anche Taylor, Zaccagni come Isaksen, entrato bene nel secondo tempo di Lazio-Inter di sabato scorso. Cambia anche il tridente d'attacco con il capitano Mattia Zaccagni che ha recuperato dall'infortunio e torna a disposizione già dall'inizio. L'unico vero grande dubbio per Sarri resta l'interprete da schierare nel ruolo di play davanti la difesa: ancora in ballottaggio Rovella e Patric, con quest'ultimo leggermente favorito rispetto al compagno, non ancora al 100%.

PROBABILE LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 16:43
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi