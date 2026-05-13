Dopo le parole in zona mista, Leonardo Bonucci ha rilasciato un'intervista anche ai microfoni di Sport Mediaset per parlare della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e non solo: "Le chance in una partita secca si alzano inevitabilmente; in 90 minuti può davvero succedere di tuttoo.. La Lazio dovrà prestare molta attenzione nella fase difensiva perché l’Inter, in ripartenza, qualcosa concede e quello andrà sfruttato.

Ma quanto successo sabato può causare un contraccolpo per la Lazio?

"Ogni finale è una partita a sé. Quello che è successo sabato si cancella velocemente, mi aspetto una gara molto equilibrata”.

Chi rischia di restare fuori dalla Champions?

"Innanzitutto dico che è bello vedere che lotta Champions e salvezza nelle ultime due giornate, è eccitante. Oggi, vedendo risultati e calendario, il Milan è quello forse più ia rischio. La componente mentale è importante e contro l’Atalanta è mancata la voglia e la cattiveria di arrivare ad un risultato importante. Detto questo, i rossoneri hanno un percorso sulla carta più favorevole rispetto alle altre contendenti però sarà bello vedere queste ultime due giornate”.

Hai già fatto una scelta per il futuro?

"Mi è stato chiesto di arrivare a fine contratto aiutando il CT Silvio Baldini nello scouting, e sto continuando a farlo. Domenica ero a Parma per vedere i giovani di Parma e Roma. A fine contratto valuteremo ciò che verrà fuori, ma ho voglia di continuare questo percorso. A settembre inizierò anche il corso per la licenza UEFA Pro e questi sono i miei obiettivi in questo momento”.

Chi simpatizzerai al Mondiale?

"Bella domanda... Dico Argentina, sarà emozionante vedere l’ultimo Mondiale di Lionel Messi”.