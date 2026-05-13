Yann Sommer non pondera per il momento l'idea di tornare in patria. I tifosi del Basilea hanno sperato che l'ex Nazionale elvetico portiere dell'Inter potesse decidere di chiudere la carriera tornando a indossare la maglia dei rossoblu; tuttavia, come riportato da BZ Basel, ciò non accadrà. Sommer ha deciso di non tornare a casa per il momento, nonostante una delegazione del club elveitco si sia recata a Milano per cercare di convincere il 37enne a tornare. Ma nonostante i 37 anni, Sommer sente che il momento di svernare non è ancora arrivato: l'obiettivo è giocare ancora una o due stagioni ai massimi livelli internazionali. Sommer non si è ancora espresso su quello che intende fare in futuro; è emersa l'idea di una permanenza all'Inter, ma solo come vice di un nuovo portiere o magari accettando la staffetta di ruoli con Josep Martinez.

Durante la pausa estiva, è probabile che arrivino altre offerte dall'estero per l'ex nazionale svizzero. Per quel che riguarda il Basilea, a questo punto il ruolo di portiere titolare potrebbe essere occupato da Jonas Omlin, oggi al Borussia Moenchengladbach è stato ceduto in prestito al Leverkusen in inverno senza essere adoperato. Omlin per il quale il presidente rossoblu David Degen ha aperto le porte in una recente intervista: "È un giocatore eccezionale e una persona fantastica, è sicuramente un candidato per noi. Sommer? Non so se sia fattibile e se voglia tornare al Basilea. Non conosco i suoi progetti, ma stimo moltissimo Yann come persona e come giocatore", dichiarò lo scorso mese di marzo al podcast ufficiale del Basilea.