Tra le righe, senza soffermarcisi troppo, Enzo Raiola potrebbe aver dato una notizia. Di quelle che prima di essere rese pubbliche dai media girano già tra gli addetti ai lavori, sempre un passo avanti in questo senso. Intervenendo durante 'Falsissimo', il programma di denuncia di Fabrizio Corona, focalizzato nello specifico sul settore sempre più contraddittorio degli agenti nel mondo del calcio, il manager, dopo aver raccontato alcune dinamiche suffragate da eventi realmente accaduti, ha sottolineato il ruolo sempre più significativo di Paolo Busardò nelle trattative che riguardano i club italiani: "Oggi il più ricco d'Italia per intermediazioni è Busardò. Lui non si fa vedere da nessuno, non ci sono immagini sue, però fa tutte le operazioni con Cairo, con il Verona, con la Roma e con Furlani al Milan".
A questo punto Raiola svela un'operazione di mercato che interessa i tifosi interisti: "Per fare un esempio: l'Inter ha comprato Muharemovic dal Sassuolo e c'è di mezzo Busardò. Bremer alla Juve, c'è lui di mezzo. Buongiorno, giocatore di Riso, al Napoli lo ha fatto Busardò perché era un giocatore del Torino. Io so che Cairo, che non paga nessuno, per intermediazioni deve dare a Busardò decine di milioni di euro".
Football agent, Enzo Raiola seems to think that Muharemovic to Inter is already a done deal.— Uncle Sharma ️ (@RSharmzz) May 12, 2026
This was relating to a larger point where he was “exposing” the power of intermediaries like Busardó in Italian football. pic.twitter.com/vxTwTr1PY0
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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