Walter Mazzarri non sarà l'allenatore dell'Iraklis, squadra greca fresca di promozione nella prima serie del campionato nazionale dopo nove anni di Purgatorio. Le parti non hanno trovato l'accordo, secondo Gazzetta.gr, perché proprio sul più bello, quando sembrava tutto solo da ratificare, l'ex tecnico dell'Inter avrebbe avanzato richieste diverse da quelle precedentemente pattuite, fuori budget per il club di Panagiotis Monemvasiotis. L'affare è saltato durante l'ultimo incontro, avvenuto in un hotel del centro di Salonicco, città che WM aveva raggiunto mercoledì scorso, circondato da un apparente ottimismo sulla fumata bianca.

Secondo la ricostruzione dei colleghi greci, Mazzarri aveva chiesto 48 ore di tempo per decidere se accettare questa nuova sfida. Alla fine, la fiducia iniziale è andata scemando fino a diventare un nulla di fatto. Per la cronaca, Mazzarri non allena ormai da due anni e mezzo, ovvero dalla fugace esperienza 2.0 sulla panchina del Napoli conclusa con l'esonero.