Dal campo alla panchina. Joel Obi ha deciso di appendere ufficialmente gli scarpini al chiodo per iniziare la carriera da allenatore nel club in cui ha chiuso la sua carriera da giocatore, la Vis Pesaro. Secondo quanto riportato in esclusiva da Nicolò Schira, su X, l'ex giocatore dell'Inter sarà il vice di Andrea Gennari nella squadra marchigiana che milita in Lega Pro. Entrambi firmeranno un contratto fino al 2029.