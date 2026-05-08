C'era anche Marco Materazzi questa sera al Pierluigi Penzo per assistere alla grande festa nello stadio di casa del Venezia, che battendo il Palermo per 2-0 ha messo la ciliegina sulla torta della promozione in Serie A. La presenza dell'ex difensore dell'Inter è legata ad una promessa fatta ad Alfred Duncan, centrocampista prodotto del vivaio interista e colonna della formazione lagunare; a rivelarlo è lo stesso ghanese ai microfoni di DAZN: "Ha onorato la sua promessa, mi ha visto arrivare primo e sono felice della sua presenza. Voleva venire qui a vedermi giocare almeno una partita e ha mantenuto la parola".