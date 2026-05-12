Trasformare la Finale in un momento che va oltre il risultato sportivo, utilizzando il calcio come linguaggio universale per veicolare messaggi di unità, inclusione e responsabilità sociale: con questo obiettivo Lega Calcio Serie A e Bancomat hanno deciso di esporre all’interno dello stadio “Olimpico” di Roma “Together”, la monumentale opera realizzata nel 2021 dallo scultore Lorenzo Quinn. Il calcio unisce ciò che a volte il mondo divide: “Together” raffigura, infatti, due mani che si incontrano sostenendosi a vicenda: un’immagine immediata di unione e connessione globale, valori che rispecchiano la missione della Coppa Italia Frecciarossa, una competizione che unisce idealmente tutto il Paese. In un momento storico segnato da divisioni, la Lega Calcio Serie A, insieme a Bancomat, vuole ribadire il ruolo dello sport come strumento di dialogo. Le mani di Quinn ricordano che il calcio è collaborazione: si vince insieme, ci si rialza insieme, si cresce insieme.

“Il linguaggio universale dell'arte ci offre l'occasione per diffondere un messaggio importante che vada oltre i 90 minuti di gioco – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Da molti anni promuoviamo campagne contro ogni forma di discriminazione e a sostegno dell’inclusione. L’opera “Together” si inserisce perfettamente in questo percorso, diventandone icona visiva. Il calcio unisce ciò che a volte il mondo divide. Per questo abbiamo scelto di portare all’Olimpico l’installazione di Lorenzo Quinn, perché le sue mani intrecciate rappresentano la lealtà che si esige in campo, la condivisione del tifo sugli spalti, le emozioni e i sogni di tutti i tifosi, ma anche il superamento di tutte le discriminazioni. Ringrazio il Maestro Lorenzo Quinn per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa e Bancomat che è al nostro fianco nella realizzazione di questo progetto dall’altissimo valore simbolico".