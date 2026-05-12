Il portiere del Werder Brema, Mio Backhaus, si è affermato come numero uno in questa stagione per la formazione anseatica che quest'anno è riuscita ad ottenere la salvezza in Bundesliga. Tuttavia, la sua permanenza al Weser oltre l'estate non è garantita: secondo diversi media tedeschi, dal Weser Kurier a Sky Sports Deutschland, il Werder necessita di fare cassa e il portiere di origini giapponesi classe 2004 è uno dei principali indiziati a lasciare i biancoverdi, anche perché una cessione multimilionaria del difensore Karim Coulibaly non è ancora prevedibile.

Backhaus del resto ha un ampio mercato, in Germania come all'estero. Secondo Sky Sports hanno mostrato interesse anche Inter e Milan, oltre a Brighton, Newcastle e Friburgo in patria. Le trattative sono in corso. Il Werder Brema spera di incassare una cifra di poche decine di milioni di euro dalla cessione del giocatore. Tuttavia, la decisione definitiva non verrà presa prima della fine della stagione. La permanenza del giocatore nel club rimane comunque un'opzione. Il contratto di Backhaus scade nel 2028. Finora Backhaus, che spicca anche per la sua presenza tra i pali e per la sua altezza essendo alto 194 centimetri, ha disputato 31 partite ufficiali con il Werder Brema mantenendo la porta inviolata in cinque occasioni.