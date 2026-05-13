Dopo le parole di scontro delle ultime ore, adesso Lega Serie A e Prefettura di Roma stanno provando a lavorare in concerto per risolvere la grana legata all'orario del derby della Capitale. Come riportato da Sky Sport, infatti, è stata avanzata la proposta di anticipare il match tra Roma e Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12 e, allo stesso tempo, hanno inoltrato una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali di Tennis alle 17:30.

Nulla comunque è ancora deciso, si tratta di un'ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando per venire incontro alle esigenze di ordine pubblico.

Sezione: News / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 15:17
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.