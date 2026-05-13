Dopo le parole di scontro delle ultime ore, adesso Lega Serie A e Prefettura di Roma stanno provando a lavorare in concerto per risolvere la grana legata all'orario del derby della Capitale. Come riportato da Sky Sport, infatti, è stata avanzata la proposta di anticipare il match tra Roma e Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12 e, allo stesso tempo, hanno inoltrato una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali di Tennis alle 17:30.

Nulla comunque è ancora deciso, si tratta di un'ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando per venire incontro alle esigenze di ordine pubblico.