Stasera Lazio e Inter torneranno ad affrontarsi dopo lo 0-3 nerazzurro di quattro giorni fa, sempre all'Olimpico di Roma. Una partita che si prospetta diversa, non fosse altro perché in palio c'è una Coppa Italia che potrebbe dare un senso diverso alla stagione di entrambe le squadre. Nel consueto appuntamento con la sua rubrica su La Repubblica, l'ex calciatore Massimo Mauro affronta il tema, dicendosi convinto che l'Inter non abbasserà la tensione solo per il fatto di aver già vinto lo Scudetto e aver già battuto agevolmente pochi giorni fa gli avversari: “La finale della Coppa Italia non può essere sottovalutata dall’Inter e penso proprio che questo non succederà”.

Al contempo, e qui il pensiero diventa più forte, Mauro lancia una provocazione mica da poco qualora succedesse il contrario: “Se fossi l’allenatore e dopo aver vinto 3-0 sulla Lazio sabato scorso vedessi segni di rilassamento in una partita che può fare la storia, penserei addirittura a dimettermi, perché quella non sarebbe la mia squadra”.

Rifllessione che probabilmente non appartiene al Cristian Chivu pensiero, che ha sempre mostrato la massima fiducia nei suoi giocatori dando loro anche la libertà di godersi il campo senza ossessione per il risultato.