La Coppa Italia sarebbe per l'Inter la ciliegina sulla torta di una stagione nella quale i ragazzi di Cristian Chivu hanno già conquistato lo Scudetto. Come evidenzia La Repubblica, invece, per la Lazio è una partita che può far svoltare l'annata. Non la ciliegina, quindi, ma la torta stessa.

Il quotidiano evidenzia quello che significherebbe economicamente per i biancocelesti un successo questa sera all'Olimpico (fischio d'inizio alle 21): porterebbe in cassa una cinquantina di milioni, considerando i 7,1 di premio per il successo, l'incasso da 2,5 a testa per il sold out annunciato, la qualificazione a Europa League e Supercoppa Italiana, che in ogni caso è già in tasca in qualità di finalista visto che l'Inter ha vinto il campionato. Per questo Claudio Lotito ha promesso un premio extra da 4 milioni lordi.

I nerazzurri riceverebbero invece la stessa cifra per il premio vittoria e ovviamente per l'incasso, ma sanno già di avere in tasca la qualificazione alla Champions League e anche alla Supercoppa Italiana, grazie allo Scudetto.