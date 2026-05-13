"Per sperare di vincere la Coppa Italia la Lazio deve rasentare la perfezione", ha avvisato l'ex Lazio, il Profeta Hernanes, ex però anche dell'altra squadra in campo questa sera nella finale dell'Olimpico, l'Inter di Chivu. E a proposito dei nerazzurri, il brasiliano mette sinceramente in guardia i capitolini: "Sperare che l’Inter non giochi da squadra immensa quale è…" ha continuato nel suo intervento a Radio Radio.

Sezione: News / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 19:48
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi