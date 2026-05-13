"Per sperare di vincere la Coppa Italia la Lazio deve rasentare la perfezione", ha avvisato l'ex Lazio, il Profeta Hernanes, ex però anche dell'altra squadra in campo questa sera nella finale dell'Olimpico, l'Inter di Chivu. E a proposito dei nerazzurri, il brasiliano mette sinceramente in guardia i capitolini: "Sperare che l’Inter non giochi da squadra immensa quale è…" ha continuato nel suo intervento a Radio Radio.