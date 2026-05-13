"Sappiamo che è una notte speciale, che aspettiamo da tanto tempo. Abbiamo fatto una grande Coppa, speriamo di potarla a casa. Serviranno lucidità, umiltà e compatezza, tutte qualità che servono per battere una squadra come l'Inter. Ce la possiamo fare". Così Patric, centrocampista della Lazio, parlando a Sportmediaset prima della finale di Coppa Italia contro i nerazzurri.