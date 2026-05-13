"Sappiamo che è una notte speciale, che aspettiamo da tanto tempo. Abbiamo fatto una grande Coppa, speriamo di potarla a casa. Serviranno lucidità, umiltà e compatezza, tutte qualità che servono per battere una squadra come l'Inter. Ce la possiamo fare". Così Patric, centrocampista della Lazio, parlando a Sportmediaset prima della finale di Coppa Italia contro i nerazzurri. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 20:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.