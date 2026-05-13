Allarme rientrato per Marcus Thuram: l'attaccante francese - riferiscono i colleghi di Sky Sport - questa sera partirà dall’inizio in coppia con Lautaro Martinez nella finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le buone sensazioni dello ultime ore hanno cancellato lo spavento: Tikus è pronto a giocare da titolare accanto al Toro. Per il resto non ci sono grandi dubbi di formazione: rispetto alla sfida di sabato tornano titolari Akanji, Dumfries, Zielinski e Dimarco. Completano l'undici Martinez tra i pali, Bisseck e Bastoni in difesa e Barella e Sucic, che agiranno da mezzali ai lati del polacco ex Napoli vista l'indisponibilità dell'infortunato Calhanoglu.
I colleghi informano anche che in mattinata il presidente Beppe Marotta ha lasciato l'hotel di Roma in cui alloggiano i nerazzurri per presenziare al Consiglio Federale, fissato per le ore 12. "Tra gli argomenti all’ordine del giorno, - come informa la FIGC in una nota ufficiale - oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 27 aprile e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; dichiarazione di decadenza del presidente nazionale AIA assunta dal Comitato Nazionale AIA: provvedimenti conseguenti; relazioni annuali 2025 Internal Audit e OdV; modifiche regolamentari; nomine di competenza; varie ed eventuali".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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