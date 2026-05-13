Il doppio ex Christian Vieri inquadra così la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio a Sportmediaset: "Bisogna attaccare, non esiste più la difesa e il contropiede, è una roba di 40 anni fa. La Lazio deve essere aggressiva, giocare un bel calcio. Basta aspettare...".

Cosa cambia per l'Inter con la Coppa Italia?

"Meglio vincere due trofei o uno? Il doblete deve cercare di vincere, l'Inter deve giocare per vincere tutto. Ha fatto un grandissimo campionato, la Coppa Italia è 'straimportante'".

L'atmosfera.

"Lo stadio è sold out, è importante perché ci vedono in tutto il mondo. Il tifo laziale merita la finale di Coppa Italia dopo un anno così".