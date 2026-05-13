Doppio ex della finale di Coppa Italia in programma stasera tra Lazio e Inter, Fernando Orsi è stato interpellato da Il Sussidiario per trattare i temi che ha in serbo la partita dell'Olimpico: "Mi immagino una bella finale tra una Lazio che è arrivata a questa partita dopo aver eliminato Milan, Bologna e Atalanta e un’Inter che ha vinto il campionato ed è anche una delle migliori squadre europee. La Lazio potrebbe puntare sul contropiede, una delle sue armi più pericolose. Cercando però di non farsi chiudere troppo dall’Inter, magari facendo pressing e giocando molto a centrocampo".

Orsi ha le idee chiare anche sui potenziali protagonisti: "Dipenderà da chi giocherà, di certo sia Isaksen sia Noslin sono molto abili nelle ripartenze con un Noslin poi in grande forma in questo periodo. Potrebbero essere veramente gli uomini partita della Lazio. Nell'Inter, come abbiamo visto sabato scorso, Lautaro è in forma, è l’uomo più pericoloso tra i nerazzurri e potrebbe confermarlo anche stasera".

Una finale che si giocherà anche in panchina, tra Maurizio Sarri (squalificato) e Cristian Chivu: "Sono due allenatori con due filosofie di calcio diverse. Sarri ha avuto una carriera importante, lo scudetto con la Juventus, l’Europa League con il Chelsea, gli anni passati a Napoli, il secondo posto con la Lazio di qualche stagione fa. Chivu ha appena vinto lo Scudetto. Due grandi allenatori anche se poi alla fine in campo ci vanno i giocatori".

Infine, il pronostico Lazio Inter secco di Orsi: "Inter 55%, Lazio 45%. Ma è una finale, può sempre succedere di tutto, partita incerta sulla carta che può dipendere anche da un episodio, da una giocata, partita dove possono vincere tutte e due le squadre".