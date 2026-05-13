Manuel Akanji, difensore dell’Inter, presenta così ai microfoni di Inter TV la finalissima di Coppa Italia di questa sera che i nerazzurri giocheranno alle ore 21:00 contro la Lazio: “Arriviamo bene a questa partita dopo aver vinto il campionato, ma sappiamo che questa è una finale dove bisogna essere pronti a tutto”.

Ti aspetti una gara diversa rispetto a quella di campionato

“Stasera mi aspetto una partita molto diversa rispetto a quella vista in campionato, è una finale quindi le percentuali sono 50 e 50. C’è tanto pubblico che qualche giorno fa non c’era vedremo poi chi giocherà meglio”.

Quali giocatori come te possono fare la differenza?

“Spero che l’esperienza possa fare la differenza, dobbiamo saper gestire al meglio i momenti chiave del match. Ci sono tanti giocatori che hanno vinto titoli in rosa e spero che questo possa incidere stasera”.