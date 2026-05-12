Dopo le parole in conferenza stampa (LEGGI QUI), Lautaro Martinez raggiunge anche la postazione SportMediaset per presentare la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Queste le sue parole.

Quanto ci tenete a questa Coppa Italia?

"Sono due anni che non siamo riusciti a vincere né arrivare fino in fondo a questa competizione. Quest'anno abbiamo fatto un ottimo lavoro meritando la finale. Sarà una partita difficile, perché la Lazio sicuramente a livello tattico è molto organizzata con giocatori di valore. Sarà una bella gara, ora prepareremo gli ultimi dettagli per arrivarci nel migliore dei modi".

Affrontare una finale dopo aver vinto lo scudetto dà maggior consapevolezza di essere forti oppure c'è quell'appagamento che va cancellato?

"Cancellato no perché abbiamo lavorato tantissimo per raggiungere questo scudetto, questo obiettivo che per noi era importante. Adesso questa è un'altra competizione, e ci sarà l'ultima gara. È una gara secca quindi dobbiamo essere pronti a tutto questo e cercheremo di fare il nostro meglio per portare a casa la Coppa".

Come stai?

"Sto bene. Nella partita con il Parma stavo ancora un po' così così. Poi durante la settimana successiva mi sono allenato duramente. Sicuramente quei 60 minuti dell'altro giorno mi sono serviti tantissimo e anche questi due allenamenti. Abbiamo cercato di preparare la gara tatticamente e tutto, quindi domani spero di fare una grande prestazione anche a livello fisico".

Adesso con Thuram che è stato recuperato dopo questo piccolo spavento direi che siete forti lì davanti, no?

"Speriamo. Noi siamo una squadra molto equilibrata, una squadra che anche in difesa e centrocampo sa cosa fare, quindi è importante che tutti siamo nel miglior stato possibili per, come ho detto prima, affrontare una squadra forte come la Lazio".

La doppietta non l'hai mai fatta, Scudetto e Coppa Italia. Quanto coronerebbe questa stagione che arriva ovviamente da quel finale di stagione terribile dell'anno scorso?

"Sì, è vero, manca da tanto tempo anche l'Inter. Lo sappiamo, però l'importante è essere preparati nei migliori dei modi per affrontare questa partita, questa finale, che sarà importante per tutti".