Alla presenza anche del consigliere di Lega Serie A Beppe Marotta, si è svolto quest'oggi il Consiglio della FIGC, che tra le altre cose all'ordine del giorno ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi, a conclusione dell’iter disciplinare e processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione. In seguito, il presidente Gabriele Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell’AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l’associazione. Inoltre, ha informato il Consiglio di aver ricevuto una lettera dai rappresentanti del Comitato Nazionale (letta e acquisita agli atti) nella quale si riscontra, nonostante la possibilità di indire il processo elettorale, una ‘situazione di incertezza interna’ e di ‘non serenità’ in un quadro di complessità generale dovuto alla ‘collocazione temporale del procedimento e della successiva campagna elettorale, che si inserirebbe in una fase caratterizzata da rilevanti criticità operative’, nonché l’auspicata ‘modifica degli attuali regolamenti in vigore’.
Tutto ciò premesso, il presidente federale ha proposto al Consiglio, che ha condiviso, di commissariare l’AIA per ripristinare il regolare funzionamento dell’Associazione, condizionando tale decisione all’esito della risposta che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il CONI darà in merito, anche valutando alcune osservazioni avanzate dal Comitato Nazionale dell’AIA. Insieme a Marotta erano presenti: Simonelli, Campoccia, Chiellini per la Lega di A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il vice presidente vicario dell’AIA Massini, il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Gozzi, Gallazzi, Biondini, Gama si sono collegati in videoconferenza.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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