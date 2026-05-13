Calhanoglu unico assente per la partita di stasera all'Olimpico. L'Inter si prepara alla finalissima con la Lazio con un carico di ottimismo dovuto anche all'ultima affermazione, quella in campionato proprio contro Sarri: un 3-0 che ha chiarito il momento molto positivo dei nerazzurri, peraltro col morale alle stelle per il 21° scudetto.

Thuram ha recuperato e dovrebbe partire dall'inizio con Lautaro. L'obiettivo è il Doblete. E qui c'è da fare chiarezza...