Con un successo questa sera nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, Lautaro Martinez raggiungerebbe Javier Zanetti tra i capitani capaci di conquistare Scudetto e Coppa Italia nella stessa annata. Come ricorda Tuttosport, sarebbe un modo per l'argentino di raggiungere un suo "maestro", una delle persone a cui è più vicino nel mondo Inter e anche il dirigente che, insieme ad Ausilio, tanto fece per portarlo in nerazzurro, sfruttando la sponda di Milito, allora ds del Racing (di cui oggi è presidente).

Inoltre Lautaro è arrivato a 174 reti complessive, di cui 8 in Coppa Italia. Dovesse arrivare a quota 9 entrerebbe nella top ten interista raggiungendo Corso, Rumenigge e Martins. Un'altra casella per essere definitivamente nella storia interista, di cui Lautaro è comunque ampiamente parte già da tempo.