La finale di Coppa Italia in programma domani sera alle 21 allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter chiamerà in Italia tutti e quattro i manager di Oaktree che si sono occupati del dossier nerazzurro all'epoca del passaggio di consegne da Suning e che in questi anni si sono messi al lavoro per il club: Katherine Ralph, la più presente in Italia, Alejandro Cano, Roberto Meduri e Carlo Ligori.

Saranno già oggi da Mattarella, come riporta La Gazzetta dello Sport, assisteranno alla finale e successivamente cominceranno la lunga serie di riunioni con sguardo sul futuro. Si parlerà, ovviamente, anche di mercato estivo. Secondo la rosea verrà messo a disposizione della dirigenza un budget non inferiore ai 50 milioni di euro, "trattabili": se ci sarà necessità per un'occasione interessante il fondo non si tirerà indietro. E non ci saranno paletti anagrafici. Il caso Akanji dimostra come ci sia necessità anche di esperienza per migliorare il gruppo e vincere trofei.

Resta in previsione l'uso del player trading in maniera più massiccia, ma l'obiettivo resta quello di avere una squadra sostenibile e competitiva, capace di dare spettacolo, concetto al quale gli statunitensi credono molto. In tal senso è molto apprezzato il lavoro di Cristian Chivu, allenatore poliglotta che offre un calcio d'attacco. Il tecnico è considerato strategico dalla proprietà.

Nel frattempo Oaktree ha dato un'accelerata forte su San Siro e messo 100 milioni circa per le strutture del club. Al rientro dalla tournée australiana saranno pronti i nuovi spogliatoi e il centro medico, mentre entro fine anno ci saranno i campi destinati all'Under con la rispettiva foresteria.